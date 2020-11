Daniel Sternefeld 01

Daniel Sternefeld débuta comme flûtiste à l'orchestre de l’Opéra royal flamand d'Anvers. En même temps, il prit des leçons privées de composition au Conservatoire royal de Flandre à Anvers, auprès de Renaat Veremans et de Paul Gilson. En outre, il suivit un cours de chef d'orchestre auprès de Frank van der Stucken et il participa au cours de maître de direction d'orchestre à l'Universität für Musik und darstellende Kunst (le « Mozarteum ») à Salzbourg auprès de Bernard Paumgartner, de Clemens Krauss et d'Herbert von Karajan.



En 1935, il fut nommé chef d'orchestre à l'Opéra d'Anvers. D’origine juive, il dut démissionner pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, avec le soutien d'amis, il put survivre dans la clandestinité à Anvers. À l'automne de 1943, il passa plusieurs mois à la caserne Dossin à Malines, où avait été établi un camp de transit pour les camps d'extermination. En 1948, il fut transféré à l'Orchestre symphonique de la radio belge à Bruxelles, d'abord comme chef d'orchestre adjoint et de 1957 jusqu'à sa retraite en 1970 comme chef d'orchestre principal. Il fit également de nombreuses apparitions avec des orchestres en dehors de la Belgique.



Le prix de l'audience du Concours Reine Élisabeth de l'ancienne BRT 3 porte son nom.