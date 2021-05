Danielle MOMMEJA Présidente des Fêtes Musicales en Touraine

GRANADOS Andaluzza par E. ROSSFELDER

- SCHUBERT Scherzo de la Sonate D 960 par A. LALOUM

- LISZT Rapsodie hongroise n°11 par A. KANTOROW

- FRANCK Final de la Sonate pour violon et piano par V. JULIEN LAFERRIERE et A. LALOUM

- DELIBES Air "Les trois oiseaux" par K. DESHAYES et D. HAIDAN