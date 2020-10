Dans la douceur des concerts intimistes

Une carte blanche très attendue à l'Ajmi autour du pianiste Stéphan Oliva, concepteur de deux concerts le neuf octobre avec des partenaires de haute volée et nous voilà au coeur d'une programmation automnale prometteuse.

On l'a doit au tout nouveau resposable artistique , Julien Tamisier.

Il nous livre le contenu des rendez-vous à ne pas manquer jusqu'à la mi-novembre sur la scène de la Manutention.

Concert au coeur du charmant village gardois de Venejan qui bénéficie du dynamisme d'un comité des Fêtes organisateur d'un récital d'airs d'opéras et napolitains dans le cadre serein et apaisant de la chapelle St Baptiste.

On y rencontrera quatre musiciens au professionnalisme accompli parmi lesquels Raphaêl Marbaud, qui nous dévoile les oeuvres choisies pour provoquer chez le spectateur, plaisir et émotion.