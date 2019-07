Dans les coulisses du spectacle "Bernadette de Lourdes"

RCF PARTENAIRE DU SPECTACLE MUSICAL "BERNADETTE DE LOURDES" - Consacrer un spectacle musical d'envergure à la simple jeune fille qu'était Bernadette Soubirous, voilà un pari audacieux ! Les chants signés Grégoire rendent compte de la beauté et de la profondeur du message de Lourdes et de son universalité. Projet ambitieux, "Bernadette de Lourdes" est représenté à partir du 1er juillet 2019 dans la cité mariale.

Une famille à jamais bouleversée, un curé de campagne "foudroyé", un commissaire de police ébranlé... Quand, en 1858, la jeune Bernadette Soubirous dit voir "une dame" dans la grotte de Massabielle, c'est tout un village qui oscille entre le doute et l'envie d'y croire. Le spectacle musical "Bernadette de Lourdes", dont RCF est partenaire, rend compte du choc et de l'espérance qu'ont provoqué les apparitions de la Vierge Marie. Un événement qui questionne chacun des personnages : qui croire ? Bernadette dit-elle la vérité ? Quant à la jeune fille elle-même, elle se demande, "Pourquoi moi ?"

L'ABBÉ PEYRAMALE

Dans l'histoire des apparitions mariales à Lourdes, qui ont eu lieu entre le 11 février et le 16 juillet 1858, il y a eu un basculement : basculement qui s'est produit quand l'abbé Dominique Peyramale a cru. "S'il n'y avait pas eu d'abbé Peyramale, il n'y aurait peut-être pas eu Bernadette, on l'aurait prise pour une illuminée, une folle", explique Christophe Héraut, qui incarne un curé de campagne "charismatique" et "un peu bourru".



©RCF - L'abbé Peyramale joué par Christophe Héraut ©RCF -

Quand Bernadette lui a répété les paroles de la Vierge - "Je suis l'Immaculée Conception" en patois - l'abbé Peyramale a été "littéralement foudroyé", nous dit le Père de La Teyssonnière. "Tellement qu'il a dit tout de suite à Bernadette 'va-t’en je te reverrai plus tard' et ensuite il est tombé à genoux en larmes."



©RCF - Le commissaire Jacomet, joué par Grégory Deck, interroge Bernadette

Le commissaire Jacomet

"Le commissaire Jacomet : quand on aborde un personnage comme celui-là, confie Grégory Deck, on sait tout de suite que l'arc transformationnel que demande ce personnage va nous engager émotionnellement, parce qu'il démarre par 'je ne te crois pas, tu es une menteuse' et puis il finit dans une dualité infernale qui est l'image même d'un homme en perdition."



©RCF - Un père qui dit à sa fille qu'il l'aime, François Soubirous est joué par David Bán

François Soubirous, le père de Bernadette

Malgré sa dureté apparente, François Soubirous qu'incarne David Bán, est un père sensible. Un père qui "correspond un peu aux hommes de l'époque qui avaient comme mission avant tout de subvenir aux besoins de leur famille au détriment des sentiments", et pour qui "dire à sa femme ou à sa fille qu'il l'aime c'était quelque chose de pas évident". François Soubirous "décide, par amour pour sa fille, de la croire".



©RCF - Sarah Caillibot incarne une Louise Soubirous inquiète pour sa fille

La mère de Bernadette, Louise Soubirous

"Il y a chez cette femme quelque chose de très dur, c'est une femme qui est dans le côté un peu laborieux, ils étaient pauvres, ils étaient très très unis", explique Sarah Caillibot. Incarner Louise Soubirous c'est trouver cette "frontière entre la sueur, l'amour, le partage". Un personnage tout à la fois "dur" et aimant.