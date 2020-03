Dansons et rêvassons sous les embruns bretons

Bienvenue dans cette 859 ème émision de FDF : restons en Bretagne avec les nouveautés du moment :album de DAN AR BRAZ ( sortie 7/02 ) Dan ar dans, 60 ans de guitare et RONAN LE BARS GROUP ( sort le 6/03) : Strink mor . Continuez à danser avec JEREMY KERNO,CARRE MANCHOT,SPONTUS les SONERIEN DU, TRI YANN et les VRILLES et une petite escale au QUEBEC avec ZIGUE.

DENIS RICATTE donnera aussi par téléphone des dates de stage de danse et musique en Lorraine , France et ailleurs .

Bonne écoute ;)