Animateur-fantaisiste auprès de Charley Bazin, Marcel Azzola, ou encore Jacques Hélian. Un air d'accordéon, rend hommage aujourd'hui à Dany Maurice, disparu il y a déjà trois ans, un touche-à-tout qui, toute sa vie, s’est investi de façon exemplaire et intense au service de la musique populaire et de divertissement, et notamment de l’accordéon.