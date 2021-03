Par ordre d 'apparition sur la platine.....

David-Alexandre WINTER – Oh Lady Mary (1968)

Georgette LEMAIRE – C’est trop facile Monsieur (1966)

Ray VENTURA – Ça vaut mieux que d’attraper la Scarlatine (1936)

BACCARA – The Devil sent you to Lorado (1978)

Lucienne DELYLE – Mon Cœur est un Violon (1954)

Christian ADAM – Avec toi (1973)

Film ALAMO (1960)

Dario MORENO – Brigitte Bardot (1961)

Felix LECLERC – Le petit bonheur (1950)