"David Cassan, improvisateur de génie !"

Plongez dans l'univers d'un concertiste international pratiquant l'improvisation à l'orgue avec grand succès. David Cassan parcourt l'Europe et l'Asie pour donner plus de 50 concerts, stages et master-classes par an et complète son éventail d'activités par ses services d'organiste de l'Oratoire du Louvre et de professeur d'improvisation à l'orgue au Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés.