David et Lada

Une jolie découverte, on les avait vus dans le cadre du Marly Jazz Festival ainsi qu'à la Petite Pierre; lauréat de différents tremplins de Vienne, de Nancy et d'autres; c'est le duo composé de la batteuse Lada Obradovic et du pianiste David Texier. On parlera également d'un festival, sans public mais des vidéos enregistrées ces jours-ci, c'est le Maison-Laffite Jazz Festival qui se tiendra sur son site du 12 au 21 juin.