David Hallyday a quelque chose à nous dire

Son treizième album “J’ai Quelque chose à vous Dire”, certifié Disque de platine, est le disque d’un père, d’un homme, d’un fils, d’un simple fils, sans “de” ni rien, c’est un disque qui déborde de mélodies accrocheuses, de paroles qui oscillent avec une pudeur de combat entre larmes et poings serrés, pardon et main tendue, et amour.

