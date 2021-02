David Kadouch, Pierre Génisson / ONPL Veronika Eberlé

Bienvenue dans votre émission de concerts virtuels !!

La musique est essentielle puisqu’elle nous fait percevoir, nous révèle des sensations indicibles avec des mots… Les Mardis Musicaux devaient recevoir ce mois-ci deux grands interprètes : David Kadouch, pianiste , et Pierre Génisson , clarinettiste, dans un beau programme Schumann , ( les deux Schumann : Robert et Clara), Brahms leur grand ami, et Chopin…..