David Laborier, guitariste luxembourgeois, partie 1

David Laborier, guitariste Luxembourgeois, et quel guitariste !!! Après Michel Reis, Pol Bellardy, Ernie Hames, Pete Dahm, « La Note Bleue » vous fait à nouveau découvrir un musicien luxembourgeois d’aujourd’hui et quel régal, de plus David est bavard et nous également, il y aura donc une suite qui sera diffusée en février. Nous parlerons aussi d’un beau concert qui se déroulera à Epinal le 25 janvier à 20h30 au Théâtre Municipal et qui nous permettra d’écouter le trio du pianiste Laurent Coulondre composé de Jérémy Bruyère à la contrebasse et d’André Ceccarelli à la batterie pour un hommage à Michel Petrucciani .