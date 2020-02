David Laborier, guitariste luxembourgeois, partie 2

David Laborier, guitariste Luxembourgeois, et quel guitariste !!! Après Michel Reis, Pol Bellardy, Ernie Hames, Pete Dahm, « La Note Bleue » vous fait à nouveau découvrir un musicien luxembourgeois d’aujourd’hui et quel régal, de plus David est bavard et nous également. Nous sommes en février et voilà la suite de la première émission de janvier. Nous parlerons aussi de deux beaux concerts qui se dérouleront début mars,tout d'abord le duo composé du pianiste Jeb Patton et du saxophoniste Dmitri Baevski à l'Adagio de Thionville le 6 mars à 20h00 et le trio de Chick Corea en compagnie du contrebassiste Christian McBride et du batteur Brian Blade, cette fois-ci à l'Arsenal de Metz pour le 3 mars .