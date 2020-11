David Linx, son dernier album

L'album « Skin in the game » est le tout dernier du chanteur belge David Linx ne finit pas de nous surprendre, déjà ses compagnons de route : le pianiste Grégory Privat, le contrebassiste Chris jennings, le batteur Arnaud Dolmen et le guitariste Manu Codja, et des compositions fort intéressantes. Un beau moment encore malgré une liaison téléphonique difficile ; Et puis si il n'y avait pas le confinement, on aurait pu voir Louis Sclavis à Saverne dans le cadre du festival Jazzdor, dommage !