De Bach à Kurtag : un florilège de pièces pour piano à quatre mains

La musique de piano jouée à 4 mains offre une grande diversité, depuis les petites pièces que le débutant aura plaisir à jouer avec son professeur, jusqu'à de grandes oeuvres parées de couleurs orchestrales.



Œuvres écoutées :



Jean-Sébastien BACH (1685-1750) et György KURTAG (né en 1926)

« Play with infinity » par Jean-Sébastien Dureau et Vincent Planès

Hortus 082 (2010)



Franz SCHUBERT (1797-1828)

« Fantaisie » en fa mineur op.103 D.940 par Christian Ivaldi et Noël Lee

Arion ARN 268038 (1977)



Georges BIZET (1838-1875)

« Jeux d’enfants » par Jean-Philippe Collard et Michel Béroff

EMI 7243 5 55347 2 9 (1995)



Florent SCHMITT (1870-1958)

« Une semaine du petit elfe Ferme l’œil » par Christian Ivaldi et Jean-Claude Pennetier

Timpani 1C1159 (2009)



Johannes BRAHMS (1833-1897)

Valses op. 39 et Danse hongroise n°11 par Hervé Billaud et Guillaume Coppola

Eloquentia EL 1652 (2016)