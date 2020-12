De belles musiques pour préparer Noël !

Au programme



-Michael PRAETORIUS - In dulci jubilo. Gabrieli Consort & Players, Paul McCreesh, direction.

Archiv Produktion 439 250-2 (1994)

-Marc-Antoine CHARPENTIER - Pastorale H483a : Faisons de nos joyeux cantiques. Ensemble Correspondances. Sébastien Daucé, direction.

Harmonia Mundi HMC 902247 (2016)

-Marc-Antoine CHARPENTIER - Menuet de la Bergère. Ensemble Correspondances. Sébastien Daucé, direction.

Harmonia Mundi HMC 902247 (2016)

-Heinrich SCHÜTZ - Histoire de la Nativité : Die Weysen. Jan Van Elsacker, ténor. Ensemble Akademia. Françoise Lasserre, direction.

Zig-Zag Territoires ZZT 041101 (2004)

-Claude BALBASTRE - Joseph est bien marié. Les Pages du Centre de Musique Baroque de Versailles. Gaétan Jarry, orgue et direction.

Château de Versailles CVS025 (2019)

-Marc-Antoine CHARPENTIER - Messe de minuit : Agnus Dei. Aradia Ensemble. Kevin Mallon, direction.

Naxos 8.557229 (2003)

Marc-Antoine CHARPENTIER - Noël : Laissez paître vos bêtes. Aradia Ensemble. Kevin Mallon, direction.

Naxos 8.557229 (2003)

-Jean-François DANDRIEU - Noël : Chantons je vous prie. André Isoir, orgue.

ADDA 581052 (1988)

-Arvo PÄRT - Berceuse de Noël. Hesperion XXI. Montserrat Figueras, chant.

AliaVox AVSA9889A+B (2012)

-Jean-Sébastien BACH - Oratorio de Noël BWV 248 : Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage. La Capella Reial de Catalunya; Le Concert des Nations. Jordi Savall, direction.

AliaVox AVSA 9940 (2020)

-Jean-Sébastien BACH - Oratorio de Noël BWV 248 : Großer Herr, o straker Köni. Thomas Stimmel, basse. La Capella Reial de Catalunya; Le Concert des Nations. Jordi Savall, direction.

AliaVox AVSA 9940 (2020)

-Jean-Sébastien BACH - Oratorio de Noël BWV 248 : Ach mein herzliebes Jesulein. La Capella Reial de Catalunya; Le Concert des Nations. Jordi Savall, direction.

AliaVox AVSA 9940 (2020)

-The Boar's Head Carol. The King's Singers.

Warner Classics 0190295768096 (2017)

-We wish you a merry Christmas. The King's Singers.

Warner Classics 0190295768096 (2017)

-Michael PRAETORIUS - Es ist ein Ros entsprungen. Arianna Savall, chant; Petter Udland Johansen, mandoline.

DHM 19075878972 (2018)