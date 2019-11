De Féloche à l'affaire Louis Trio en passant par Hugues Lebars

Au moment où je m’intéresse à l’album “place Hubert Mounier” en hommage au chanteur de “l’affaire loui’s trio” voilà que je tombe sur cette reprise toute en douceur, en émotion, et en humour… de cet OVNI musical Féloche.

Et en plus ce qui ne gate rien, il se trouve qu'il est le fils du musicien/compositeur Hugues Lebars.



L'album "Féloche and The Mandolin' Orchestra" devrait sortir le 12 février 2020