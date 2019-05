De la France médiévale à Broadway

La voix des femmes poétesses, trobairitz et trouvères du 12ème et 13ème siècle mise en lumière par Eugénie De MEY, la chanteuse et conceptrice du projet musical. Elle donne la parole chantée à ces femmes dont les diverses expressions furent, pour la plupart du temps, passées sous silence.

A écouter dans la cour du Petit Palais, le dimanche 26 mai à 18h30.

L'avant dernier concert de l'Orchestre Régional Avignon Provence nous plonge dans l'ambiance de la folle aventure musicale de Broadway durant la première moitié du 20ème siècle.

Deux chanteurs et un quartet jazz complètent la distribution d'un spectacle festif qui n'engendrera pas la mélancolie.