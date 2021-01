De la révolution en musiques

Premier numéro d’un cycle consacré À CES GOUTS NOUVEAUX, CES ÉVÈNEMENTS ET AUX COMPOSITEURS QUI ONT TRANSFORMÉS, Révolutionnés LA FAÇON D’ÉCRIRE LA MUSIQUE

-COMME LE FIT PHILIPPE DE VITRY AU 14e siècle lorsqu’il rédigea son Traité révolutionnaire titré Ars Nova

-Ou Martin LUTHER quand il réforma le chant d’église en imposant sa Réforme religieuse

-Où Claudio MONTEVERDI renouvelant la manière de penser la musique donnant désormais la primauté au texte et à l’expression des « passions »

-REVOLUTION encore après 1750, quand les maîtres tels Joseph HAYDN considérèrent la forme des pièces et le système tonal comme les éléments les plus importants de leurs quatuors ou de leurs symphonies

-REVOLUTION Musicale portée par L. Van BEETHOVEN au début du 19e siècle, puis par ses successeurs qui transplantèrent dans la musique les idées portées par les écrivains romantiques

-REVOLUTION radicale d’Arnold SCHOENBERG au début du 20e siècle qui eut le courage de se détourner de la manière d’écrire la musique en usage depuis plus de 300 ans pour inventer un nouveau système musical



AUDITION 1

A.Schoenberg, Pierrot Lunaire op. 21, « Mondenstrucken »



-La contestation d’un ordre ancien et des règles apprises des pères se décline en musique de diverses manières allant de la transformation douce comme celle de Cl. DEBUSSY modifiant la façon de composer pour le piano au changement radical d’Edgar VARÈSE en passant par la sortie progressive d’une tradition modèle de référence comme L. van BEETHOVEN

- Cl. MONTEVERDI qui savait très bien composer à la manière de ses pères, c’est à dire comme PALESTRINA ou Andréa WILLAERT sortit progressivement de la tradition compositionnelle de la Renaissance italienne pour imposer peu à peu le nouveau style baroque

-Ses remarquables Vespro della Beata Vergine (Vêpres de la Vierge) imprimées à Venise en 1610, première œuvre de musique sacrée publiée par Cl. MONTEVERDI, qui mêle l’écriture des « Anciens » ou « Prima Prattica » (« Première Manière ») des compositeurs de la Renaissance, à celle des « Modernes » « Seconda Prattica » (« Deuxième Pratique ») des maîtres de l’âge baroque, sont de ces REVOLUTIONS douces amenant progressivement l’avènement d’une nouvelle manière d’écrire

-On y entend dix parties vocales divisées en chœurs éparpillés alternant avec des passages instrumentaux, d’autres qui utilisent l’écho ou le style concertant, gestes baroques mêlés au plain-chant grégorien, au cantus firmus et à la polyphonie de la Renaissance

-Avec ses Vêpres vénitiennes, Cl. MONTEVERDI fait entrer la musique de la Renaissance dans la modernité de l’âge baroque

AUDITION 2

Cl. Monteverdi, Vêpres, Magnificat à 6, 2e partie

Par sa nature éthérée, et n’existant que lorsqu’on la joue, la Musique adopte souvent les REVOLUTIONS des Idées et des Gouts mises en œuvre en Art et en Littérature avec un décalage d’autant plus prégnant que les compositeurs ont souvent beaucoup de difficultés à renoncer à ce qu’ils ont appris de leurs maîtres chargés, durant des siècles de conserver au mieux les traditions

-Être un compositeur REVOLUTIONNAIRE est donc moins facile que d’être un peintre REVOLUTIONNAIRE d’autant plus que jusqu’à l’invention des enregistrements on ne pouvait pas réécouter plusieurs fois une œuvre d’avant-garde pour s’y acclimater

-tandis qu’on pouvait admirer, assimiler, étudier une peinture ou une sculpture REVOLUTIONNAIRE autant de fois qu’il le serait nécessaire pour pouvoir la comprendre

-La réaction du public et des critiques qui entendirent la Première Symphonie de L. Van BEETHOVEN est exemplaire des difficultés des musiciens et du public à accepter les changements pourtant subtilement distillés tout au long de la Symphonie par un BEETHOVEN qui reprend le cadre laissé par Joseph HAYDN le transformant par petites touches de l’intérieur

-Le premier mouvement de la Première Symphonie de L. Van Beethoven s’ouvre ainsi, selon la pratique instaurée par J. HAYDN sur une introduction lente mais qui est chez BEETHOVEN dissonante et dramatique

-Quand le deuxième mouvement aurait dû n’être que chant lyrique accompagné avec discrétion par l’orchestre, il est doublé ici par un épais contrepoint

-tandis que le dernier mouvement qui devrait être une conclusion vive et brillante, s’ouvre sur un étonnant Adagio de six mesures égrainant une gamme ascendante qui déploie l’accord joué par le tutti orchestral, une manière de traiter l’orchestre qui surpris le chroniqueur de l’Allgemeine Musikalische Zeitung : «Cette nouvelle symphonie est remarquable ; elle comprend beaucoup d’art, de nouveautés et de richesses d’idées, mais les instruments à vent y étaient trop employés, de telle sorte que c’était plutôt une musique d’harmonie que véritablement une musique d’orchestre».



AUDITION 3

L. van Beethoven, 1ere Symphonie, Adagio molto, Allegro con brio



-On entend étymologiquement, la définition d’une RÉVOLUTION comme un « retour sur soi », une « réitération » de ce qui a été et une « prévision « de ce qui sera

-Une REVOLUTION est donc la reprise d'un jadis qui aura, tout autant, son avenir.

-La Terre comme chaque planète du système solaire tournant autour de l’astre Lumière, fait chaque année une RÉVOLUTION

-En mécanique céleste, la RÉVOLUTION est donc une « rotation autour d’un objet distant », une Évolution qui Revient, un cycle, un cercle, un retour sur des principes que l’on se réapproprie

-J. S. BACH lorsqu’il reprend dans son Art de la Fugue ou dans son Offrande Musicale le contrepoint des Maitres alors depuis longtemps oubliés de la Renaissance, réplique une manière d’écrire d’autrefois et restaure ce qui a été perdu

-Il revient sur une manière d’écrire qui domina tout le 16e siècle, il fait une RÉVOLUTION, un retour sur ce qui avait permis de composer de la musique durant plus de 3 siècles et que les compositeurs de l’âge baroque tels A. CORELLI, J. B. LULLY, ou A. VIVALDI avaient longtemps négligés



AUDITION 4

J. S. Bach, L’Offrande Musicale, Fuga Canonica



-La RÉVOLUTION peut aussi s'entendre comme une rupture désirée, assumée, recherchée avec ce qui a été fait auparavant

-Dans ce cas, la rupture se veut décisive, elle marque une césure volontaire avec ce qui était la musique d’avant l'événement REVOLUTIONNAIRE,

-La RÉVOLUTION changement radical de penser la musique rompt avec le passé et tout héritage pour instaurer une nouvel ordre, un Après totalement différent de ce qui précédait.

-Ces changements RÉVOLUTIONNAIRES se revendiquent de l’Avant-Garde, ne regardent que devant soi et ne désirent pas revenir en arrière

-C’est ce que PLATON nomme la « métabolê », un changement radical, un renversement définitif, la défaite d’un ordre ancien, une RÉVOLUTION brutale, un cataclysme, un geste radical

-Cette RÉVOLUTION rupture suppose la destruction de ce qu’il y avait avant, et oblige à une « dé-construction » des règles qui présidaient antérieurement

-Ce bouleversement définitif est parfois précédé d’une période de transition qui a pour fin de provoquer le bouleversement décisif, la subversion de ce qui est institué

-C’est ce que fit Edgar Varèse, quand il compose son œuvre Amériques entre 1918 et 1921, rompant avec la manière des romantiques mais utilisant un orchestre romantique de très grande taille déconstruit par la présence de nombreuses percussions et de sirènes, de féroces dissonances agressives, de polyphonies complexes pour percussions et vents.



AUDITION 5

E. Varèse, Amériques





-En considérant la situation existante comme inacceptable, le compositeur REVOLUTIONNAIRE que fut L. van BEETHOVEN dans ses Quatuors à cordes résolut de TOUT changer, quand bien même pour y parvenir il devait s'attacher provisoirement à une partie de ce tout

-Pour le BEETHOVEN des 3 Quatuors op. 59 composés entre 1806 et 1807, dédiés au Comte RAZUMOWSKY, ambassadeur de Russie à Vienne, il ne s’agissait pas de composer à la manière de J. HAYDN le maître du genre car ici il ne saurait y avoir de « révolution partielle », il s'agit bien de TOUT changer

-Le 7e Quatuor opus 59 n°1 en FA Majeur rompt définitivement avec toutes les règles connues alors du Quatuor

-On entendit alors cette œuvre aux proportions gigantesques, dont le développement du premier mouvement s’organise autour de 5 épisodes assortis d’une section fuguées comme la composition d’un « Fou arrogant » ce à quoi BEETHOVEN répondait qu’il n’avait pas écrit ce Quatuor moderne et inédit dans sa conception pour le « temps présent » mais « pour les « Temps à venir ».



AUDITION 6

L. van Beethoven, Quatuor op. 59 n°1, Allegro initial



-Musique moderne d’Edgar VARÈSE, musique nouvelle d’Igor STRAVINSKI, « musica nuova » de Philippe de VITRY, « neue Musik » de L. van BEETHOVEN, « musica moderna » et « seconda prattica » de Cl. MONTEVERDI, la RÉVOLUTION musicale veut dire composer de NOUVELLES formes, de NOUVEAUX genres, avec une Harmonie moderne, et des mélodies qui ne ressemblent en rien à ce qui avait été écrit auparavant

-Dans l’un des premiers textes français à appliquer le terme de « RÉVOLUTION » à un événement musical, Éloge de M. Rameau, paru à Paris chez Lambert en 1764, Michel-Paul-Gui de CHABANON décrit ainsi le « Le progrès des arts, qu’on a peint lent et insensible, comme la marche de l’aiguille sur le cadran, se fait plutôt par bonds et par secousses, lorsqu’il est déterminé par un génie extraordinaire. De Lully à Rameau, on aurait peine à dire ce que la musique avait acquis ; l’art était, pour ainsi dire, en inertie ; l’instant qui l’en retira lui fit franchir un intervalle immense ; cette révolution fut prompte, l’opéra d’Hippolyte [et Aricie] l’avait commencée, celui des Indes galantes la continua, et l’acheva, pour ainsi dire, toute entière » (p. 14-15)

-Il montre par là que si J. B. LULLY avait su être un RÉVOLUTIONNAIRE en son temps créant l’art l’opéra en français qui s’imposera durant plus d’un demi-siècle comme la composition la plus moderne et la plus aboutie du siècle de Louis XIV, Jean Philippe RAMEAU avait su, à son tour, plus de 50 années après la disparition du Surintendant de la Musique, REVOLUTIONNER la tragédie lyrique devenue modèle sacraliser et auquel on ne pouvait plus toucher



AUDITION 7

J. Ph. Rameau, Hippolyte et Aricie, “Trio des Parques »



-En musique, RÉVOLUTION veut dire RUPTURE par rapport à ce qui précède

-RÉVOLUTION veut dire RUPTURE par rapport à la tradition

-RÉVOLUTION veut aussi dire INVENTION d’un art inédit, de principes techniques et d’une langue neuve

-RÉVOLUTION veut dire MODERNE par rapport à la tradition « celle des Anciens »

-RÉVOLUTION veut dire AVANT-GARDE qui deviendra à son tour TRADITION contre laquelle il faudra aussi lutter

-Dans tous les cas, ces RÉVOLUTIONS musicales si elles ne furent pas toutes radicales restent le miroir des sociétés qui les ont vues naître et le reflet d’une culture en perpétuel mouvement et de la vitalité des styles qu’un compositeur peut renverser comme le fit Christophe Willibald GLUCK avec son opéra RÉVOLUTIONNAIRE tant pour les voix que pour l’orchestre Orfeo ed Euridice composé en 1762 sur un livret de Ranieri de CALZABIGI qui impressionna tant L. Van BEETHOVEN qu’il en donnera une copie arrangée pour orchestre et piano solo dans le second mouvement de son Quatrième Concerto pour Piano.



AUDITION 8

Ch. W. Gluck, Orphée et Euridice, Acte II, scène 1