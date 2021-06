De nouvelles galeries Léonard de Vinci au Clos Lucé et l'actu de la musique

Les Galeries Léonard de Vinci, peintre et architecte au Clos Lucé à Amboise (Indre-et-loire)

Les Galeries Léonard de Vinci peintre et architecte invitent à un voyage initiatique à travers le processus créatif du génie de la Renaissance. Dans un espace de 500 m², le spectateur est invité à découvrir deux nouvelles facettes du maître italien. Dans les Galeries Léonard de Vinci peintre et architecte sont mobilisées les technologies les plus récentes et efficaces au service de la médiation, notamment en direction du jeune public. Des maquettes tactiles grandeur nature et des tables digitales, des animations 3D, de motion design et des jeux vidéo jalonnent le parcours.

Pour en savoir plus: http://www.vinci-closluce.com



Incroyables chrétiens

Tant de Juifs sauvés par les chrétiens, les explications de Dominique Boulc'h

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Julien Clerc: Comment tu vas?

Single extrait de l'album "Terrien". Les paroles sont de Marie Bastide. Julien Clerc signe une chanson intime et intemporelle à la puissance émotionnelle immédiate, un hymne réconfortant à l'empathie et au vivre ensemble.

Quelques nouveautés en ce début d'été

-Mickaël Miro: Sur la route

Mickaël Miro revient après 7 ans de silence. Le grand public l'a découvert avec son tube "L'horloge tourne" extrait de l'album "Juste comme ça" certifié double disque de diamant. Il nous propose cette nouvelle chanson "Sur la route".

-Gilles Dreu feat Gérard Lenorman: Et ça ira

un duo entre deux vieux brisquards de la chanson française, Gilles Dreu que l’on avait découvert à la fin des années 70 avec le tube « Alouette » c’est associé ici à Gérard Lenorman pour ce duo « Et ça ira » extrait de l’album « Le comptoir des amis » de Gilles Dreu sorti pour marquer les 60 ans de carrière de l’artiste.

-Suzane Grimm: Je lâche prise

Suzane Grimm, c’est la jeune protégée de Laurent Voulzy. Elle nous propose une nouvelle version de sa chanson « Je lâche prise » sortie dans l’hiver. Dans une version inédite. Lâcher prise c’est aussi renaitre recommencer avoir de nouveau l’âme légère…