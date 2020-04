"De par Dieu" par Glenmor (poème de Morvan Lebesque)

Morvan Lebesque meurt en 1970 et la Bretagne perd un de ses plus grands défenseurs et intellectuels. Son ouvrage majeur s’intitule « Comment peut-on être Breton ? » Un livre, qui a influencé des générations de Bretons notamment dans les années 70 dont l’un de ses chantres fut le célèbre barde « Glenmor ». L’album « Hommage à Morvan Lebesque » paru quelques mois après le décès du poète est un éloge funèbre que le barde rend à celui qui fut son « compagnon d'éloquence ». Court mais vibrant, simple et émouvant. Une poésie honnête et fine, loin du romantisme naïf dont pourtant le Breton se revendiquait souvent. Et pour clore cet album : « De Par Dieu », un clin d'œil chanté, sans la nommer, à la fière résistance du peuple breton.