"De rose ne reste que l'épine" par Isabelle Huppert (Madame Deshoulières)

Avec le disque « Madame Deshoulières » Jean-Louis Murat nous plonge au XVIIème siècle, au temps des Précieuses : une poésie d’une invention et d’une liberté étonnantes. En offrant à Isabelle Huppert l’interprétation, Murat cherche à incarner avec grâce, le charme et l’intelligence immenses de Madame Deshoulières que notre siècle a oubliée et qui fut un des plus beaux esprits de son temps.