De Vitry au Palais, Grieg à l'Opéra

Deux concerts à voir et entendre en ce milieu de mois de novembre.

Tout d'abord le 16, Musique au temps des Papes, un cycle mis en place par Musique Baroque en Avignon et Avignon Tourisme.

Il vous sera donné d'assister dans le prestigieux Grand Tinel du Palais des Papes au programme consacré à Philippe De Vitry, poète et compositeur emblématique du Moyen-âge.

Il sera interprété par des musiciens de la Haute Ecole de Musique de Genève dirigés par David Chappuis.

Deuxième concert de l'O.R.A.P, le 15 avec au programme le plaisir de voyager du côté des Iles Britanniques et des pays nordiques en appréciant des oeuvres symphoniques d'Elgar et Mendelssohn mais aussi de se délecter du concerto pour piano et orchestre de Grieg, interprété par un grand pianiste, Eric Le Sage, le tout sous la direction avisée du chef Quentin Hindley.