Deborah WALDMAN

La chef Debora Waldman va donner à Besançon le 6 juin prochain avec l’Orchestre Victor Hugo Franche Comté un programme consacré aux compositrices oubliées de l’histoire « Ainsi soient -elles » dont la symphonie dite « Grande Guerre » de Charlotte Sohy . Celle qui se faisait appeler "Charles Sohy", épouse de Marcel Labey et élève de Vincent d'Indy, compose entre 1914 et 1917 une symphonie d'une rare poésie qui ne sera jamais jouée de son vivant. Près d’un siècle plus tard, elle est enfin créée.