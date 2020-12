Décès d'Eddie Cochran

A quoi tient la vie ? Peu de choses en vérité ! Dans la nuit du 16 au 17 avril 1960 EDDIE COCHRAN, sa fiancée et son vieux copain GENE VINCENT sont à l’arrière de la voiture de location, qui les ramène de BRISTOL A LONDRES. Sans doute doivent-ils bavarder de tout et de rien, le concert, le public, leurs musiciens et de ce qu’ils feront dans les jours à venir.