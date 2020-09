Découvrez l’album « American Stranger » de Julie Henigan

Utilisant un banjo à cinq cordes, un mountain dulcimer et une guitare accordée DADGAD, Julie Henigan injecte beaucoup d'esprit appalachien dans des chansons d'origine britannique et celtique pour la plupart, ainsi que dans quelques originaux. Utilisant une voix polyvalente qui se situe entre Joan Baez, Joni Mitchell et Natalie Merchant, Henigan ajoute un élément de mystère aux chansons de cet album. American Stranger est un album de folk traditionnel authentique qui mérite bien plus qu'une simple écoute.