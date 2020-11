Découvrez l’album de Amy Gallatin “The Long Way Home”

L'album « The Long Way Hom » » de Amy Galltin offre une ambiance acoustique country/bluegrass, mais avec un plus large éventail de matériel contemporain et varié, en utilisant un casting de pros de Nashville pour compléter treize belles chansons moins connues qui mettent effectivement en valeur la voix de Gallatin. Produit par Rich Adler aux Soundwave Studios de Nashville. Avec Missy Raines, Rob Ickes, Jeff White, Randy Howard, Pat McInerney.