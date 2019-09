Découvrez l'album "Fairer Skies" de Spoil The Dance

Au Menu de cette 4eme CROISIERE FOLK, nous feront escale à Sheffield pour découvrir le 2eme Album de Spoil The Dance « Fairer Skies », mais la croisière s'arrêtera aussi en France pour découvrir Coriandre, Wazoo et Gentiane. Et Eric Cooper vous racontera aussi la belle histoire de la chanson de Bob Dylan « Blowin in the Wind »