Découvrez l'album "Papertown" du groupe Balsam Range

Papertown est un mélange parfait d'excellents airs d'auteurs primés tels que Carl Jackson, Jerry Salley et Shawn Camp, ainsi que de versions en herbe de chansons familières des Allman Brothers et d'autres. Ajoutez les morceaux gospel du groupe et une version émouvante de "Wide River to Cross" de Buddy et Julie Miller, et cet album saura plaire à un large éventail de goûts musicaux.