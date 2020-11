Découvrez l’album “portraits” du groupe Imago

Créé en 1973 par Bernard Benguigui (Chant, Flûte, paroles), Vincent Absil (Guit) et Claude Six (Guit, composition) rapidement rejoints par Jean-Paul Verrier (basse) et Charles Benarroch (batterie), Imago va symboliser le groupe de pop folk mariant poésie et engagement politique. Une image entretenue par le label indépendant L’Escargot, une maison de disque imaginée autour de François Béranger pour les artistes en mal de passages radio. Ce qui, déjà à l’époque, ne signifiait en rien l’absence d’un public ! Après 4 albums, le groupe revient parfaire l’œuvre en 1999 et un cinquième opus. Mais quel que soit l’époque, le succès ne fut jamais au rendez-vous. Du punk au disco en passant par la french touch, Imago fut toujours a contre courant des modes et des passions. Leurs paroles engagées n’aidant en rien l’éclosion de leur talent. Même si pendant ce temps « Antissocial » trustait les hit parades…