Découvrez l’album “Room for Thought” du groupe Dulcimer

Le groupe folk Dulcimer a été découvert par l'acteur Richard Todd et signé par Larry Page sur son label Nepentha. Bien que sorti en 1992, cet album a en fait été enregistré à la fin de l'année 1971 comme une suite immédiate de leur premier album bien accueilli, And I Turned As I Had Turned As a Boy, mais est resté inédit pendant 21 ans en raison de problèmes avec le label.Bien que « Room for Thought » ne soit pas aussi envoûtant que le premier album de Dulcimer, il est beaucoup plus énigmatique. Enregistré, puis mis sur les tablettes pendant vingt ans, il met l'auditeur dans la position d'avoir à imaginer sa présence dans le monde dans lequel il a été créé. Il pourrait peut-être être considéré comme typique de l'époque, mais ce sont des chansons délicatement sages qui le distinguent légèrement.