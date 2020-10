Découvrez l’album “Time Traveller” de Jason Wilber

Wilber gratte des histoires de stations spatiales et de bunkers post-apocalyptiques, ainsi que des paraboles qui réfléchissent sur les vérités et les mystères que nous rencontrons tous dans nos vies. Il a eu tout le temps d'imaginer les voyages fantastiques qui se déroulent dans ces chansons. Au cours des 24 dernières années (et ce n'est pas fini), Wilber a passé d'innombrables heures à regarder par les fenêtres des avions, des trains, des bus et des voitures alors qu'il était sur la route avec l'icône country/folk John Prine.