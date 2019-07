Découvrir la diversité des cultures par la musique

Deux festivals près de chez nous, "Là, c'est de la musique" et "Autour du Ventoux" s'attachent à mieux faire connaître la diversité des cultures, la diversité des répertoires musicaux en allant au plus près du public pour partager les sonorités venus d'ailleurs et faire se rapprocher les styles anciens et contemporains, tous porteurs de vibrations et d'émotions.

Nous recevons Annie Rosenblatt, co-directrice de "Là, c'est de la musique" et Benoît Menut, directeur artistique d'"Autour du Ventoux".

Ils nous font partager leur passion respective.