Découvrir la Palais du facteur Cheval sur internet et l'actualité de la musique

Découvrez le Palais idéal du facteur Cheval sur internet

Construit entre 1879 et 1912, le Palais idéal est l’œuvre d’un seul homme : le facteur Cheval. Facteur, Ferdinand Cheval bâtissait son palais la nuit, aprèsune tournée quotidienne qui pouvait atteindre quarante kilomètres à pied. Inspiré par la nature et par ses lectures, le Palais idéal est un véritable musée du monde dans lequel on peut retrouver toutes les cultures et toutes les religions. Aujourd’hui, le bâtiment entre dans une nouvelle ère, celle du numérique, rendue encore plus nécessaire du fait du contexte sanitaire actuel. Grâce aux outils de Google Arts & Culture, plus de 250 documents sont rendus accessibles, qu’il s’agisse de vues du Palais idéal, des inspirations du facteur Cheval, de cartes postales anciennes ou des hommages d’artistes venus nombreux au Palais idéal depuis plus d’un siècle. L’ensemble des citations du facteur Chevals ont aussi désormais accessibles.

Pour découvrir le Palais: https://artsandculture.google.com/partner/palais-ideal-facteur-cheval

Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

Dominique Boulc'h nous présente des chrétiens qui ont sauvé des juifs pendant la guerre...

-Cocoon: The Road

Une chanson écrite pour un jeu vidéo, en effet de studio DigixArt installé à Montpellier spécialisé dans la conception de jeux vidéo a fait appel à Mark Daumail du groupe Cocoon pour mettre en musique une séquence de son prochain projet Road 96…

Hommage à Christophe, un an après la disparition du chanteur

Il y a 1 an en plein confinement nous quittait Christophe de son vrai nom Daniel Bevilacqua, il avait 74 ans… C’est en 1965 que le grand public le découvre avec Aline l’un des tube de l’été…

Les tubes s’enchainent pour Christophe, les marionnettes Sénorita, Succès fou, Petite fille du soleil. L’un de ses plus grand tube sort en 1974, Les mots bleus, la musique est de Christophe, pour les paroles il fait appel à Jean-Michel Jarre…

Les années 80 et 90 sont pour Christophe une période ou le rythme de travail ralentit, il se consacre à ses collections de Juke-Boxes de disques rares et de grands films. En 1986, il compose la musique du premier tube de Corynne Charby Boule de Flipper