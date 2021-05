Découvrir les châteaux forts en Alsace et l'actualité de la musique

Le chemin des châteaux forts en Alsace

L’Alsace est un pays de châteaux forts. On estime que, dans les Vosges plus de 80 châteaux présentent aujourd’hui un intérêt pour le grand public. Ce sont des sites en ruine mais accessibles gratuitement et objet de belles balades dont ils constituent un des points phares. Ils ont été détruits, abandonnés progressivement au cours des siècles et sont restés en état de ruine jusqu’à nous. L’association des châteaux forts d’Alsace a été créée en février 2013 par des amoureux du patrimoine. Son objectif est de mettre en valeur les châteaux forts de montagne d’Alsace en favorisant leur connaissance, en particulier au travers du site internet. Celui-ci doit permettre aux promeneurs passionnés ou simples curieux d’avoir une information diverse et variée non seulement pour les découvrir mais également pour connaître toutes les animations et actions qui s’y déroulent.

Ce Chemin de 450 km se parcourt en 26 étapes et traverse 80 châteaux. Il a été initié en 2014 par l’association Châteaux Forts d’Alsace, en partenariat avec la Fédération du Club Vosgien.



Pour en savoir plus: https://www.chateauxfortsalsace.com/fr/

