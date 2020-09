"Demain dès l'aube" par les Frangines (Victor Hugo)

Si Victor Hugo avait un jour imaginé entendre ses vers chantés, sans nul doute se serait-il laissé conquérir par « Les Frangines », 2 amies d’enfance aux voix mélodieuses et complémentaires.

Deux jeunes chanteuses qui nous invitent à suivre le poète vers Harfleur pour se rendre sur la tombe de Léopoldine, vers la souffrance d’un père. Un poème pour conjurer la déchirure d’un cœur brisé, rejoint par la douce mélodie et les voix de deux jeunes femmes qui avaient l’âge de sa fille.

Les Frangines nous dévoilent avec ce poème une sensibilité et un sens musical abouti. S’attaquer à un monstre littéraire est souvent peu aisé, beaucoup d’artistes s’y cassent les dents, soit par méconnaissance ou par naïveté. Les Frangines remplacent la méconnaissance par le respect et la naïveté par la candeur, et cela fonctionne plutôt bien.