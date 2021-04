Derrière un grand-père : Béatrice Schirlé

Une enfance partagée entre Afrique et la France, c'est en Alsace que la famille de Béatrice Schirlé se retrouve pour se ressourcer, et toujours en musique !





Au piano et à l'orgue, Béatrice Schirle partage des jalons musicaux, qui l'ont réveillée, portée, accompagnée :

Beethoven, la Pathétique

Chopin, la révolutionnaire

Liszt, Saint-Jean marchant sur les flots

Bach, Le choral du veilleur