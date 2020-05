Des fourmis dans les jambes ? envie de s'évader ? Alors, écoutez nous.

Et ça danse dès le début de cette 864 ème ! Toujours avec nos deux musiciens bretons : DENEZ PRIGENT , nouvel album TEKNOZ PROJECT et JEAN-CHARLES GUICHEN , album BRAZ LIV : danse version " électrique " et version " accoustique " . Maintenant que vous êtes chauds , on continue avec un laridé 8 temps des FRERES DE SAC , album TOUT N'A QU'UN TEMPS et nos amis les RUZ REOR , NOUVELLE CUVEE pour un cercle circassien .

Voyage dans le temps : ROLAND BECKER nous emmène dans un passé lointain avec son dernier album : " MUSIQUE BRETONNE AUX CONFINS DU 18 ème SIECLE " , d'après le manuscrit de JOSEPH MAHE ( 1760/1831) , 1 er collecteur de musique de tradition populaire de haute et basse bretagne , qui collecta 285 airs populaires . Rendons nous AU CHATEAU .

TRI YANN eux nous fait rêver : FAR AWAY FROM SKYE , ou le pays des songes . Sont évoquées ici les îles de SKYE et IONA à l'ouest de l'Ecosse , l'île de MAN , les SCILLY au sud-ouest des CORNOUAILLES , comme une invitation au voyage vers les contes de Bretagne et de Celtie . Si on s'éloigne du " Glen fairy " ( la vallée des fées ) , la fiction prend le pas sur la réalité. L'horizon parfois brumeux est propice aux rencontres oniriques et devient un passage naturel entre la terre et le ciel que les oiseaux empruntent pour se rendre d'une île à l'autre en faisant fi des éléments parfois déchainés , porteur de messages que seuls les initiés sauront déchiffrer . ( extrait livret T . Yann ) Album LA BELLE ENCHANTEE

De belles histoires aussi à la sauce KATE ME et SONERIEN DU : que sont devenus certains héros des chansons enfantines et l'histoire d'une gabiche ...

La Marine Nationale viendra sonner un air de bienvenue : album DEGEMER MAT avec le bagad de LANN BIHOUE et nous terminerons avec une grande artiste irlandaise , SINEAD O'CONNOR et un groupe exceptionnel : AFRO CELT SOUND SYSTEM , métissage de musiciens écossais et africains .

Top départ :)