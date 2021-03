Des gestes barrières…illustrés par la musique, pourquoi pas ?

Au programme

-François COUPERIN (1668-1733)

Pièces pour clavecin, 4 ème livre, 27 ème ordre, -Les Chinois, Lentement-,

par Noëlle Spieth, clavecin,

L’œuvre pour clavecin de F. Couperin. Coffret de 10

Disques Fy et du Solstice 19



-Johann STRAUSS fils (1825-1899)

Die Fledermaus (La Chauve-Souris), opérette, -Ouverture-,

par le Philarmonique de Vienne, dir. Lorin Maazel.

Johann et Joseph Srauss, coffret de 2 CD DGG 1991.

-François COUPERIN

Pièces pour clavecin, 2ème livre, 6ème ordre, -Les Barricades Mystérieuses, vivement-,

par Noëlle Spieth, clavecin.

Coffret de 10 Disques Fy & du Solstice .

-Jean-Sébastien BACH (1685-1750)

Matthäus-Passion (La Passion selon Saint Matthieu), oratorio BWV244-séquence du lavage de mains de Pilate-

par l’orchestre et le chœur de La Petite Bande de Sigiswald Kuijken, dir. Gustav Leonhardt, Christoph Prégardien, ténor Max van Egmond, basse, René Jacobs, contreténor,…

Coffret de 3 CD Deutsche harmonia mundi 1990.

-Leonard BERNSTEIN (1918-1990)

Symphonie n° 2 « The Age of Anxiety », pour piano et orchestre (sur un poème de W.H. Auden), --2nde partie, The Masque, extremely fast--,

par Philippe Entremont, piano et le Philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein. Philippe Entremont,

coffret de 19 CD Sony classical 2014.



-Henri DUTILLEUX (1916-2013)

« Tout un monde lointain… », Concerto pour violoncelle et orchestre (d’après les Fleurs du mal de Charles Baudelaire) --2ème mvt « Regard »--,

par Anssi Karttunen, violoncelle et l’Orchestre philharmonique de Radio-France, dir. Esa-Pekka Salonen.

Henri Dutilleux , DGG 2013

-Benjamin BRITTEN (1913-1976)

« The Young Person’s Guide to the Orchestra op.34 » (Variations and Fugue on a Theme of Purcell), commentaires d’Eric Crozier,-Thème : orchestre complet, Allegro maestoso e largamente, etc, etc…,

par Hugh Downs, récitant et le Boston Pops Orchestra, dir. Arthur Fiedler.

Living Stéréo, coffret de 60 CD, volume 2 RCA/Sony Music 2014.



-François COUPERIN

Pièces pour clavecin, 4ème livre, 26ème ordre,-La Convalescente-,

par Noëlle Spieth, clavecin. L’œuvre pour clavecin de F. Couperin,

coffret de 10 Disques Fy et du Solstice

-François COUPERIN

La Convalescente, Sonate pour ensemble de chambre,

par Les Dominos, dir. et violon, Florence Malgoire. L’intégrale des Sonates de F. Couperin.

Outhere 2012.