Destination : les Pays Celtes . Bon Voyage et surtout Bonnes Vacances

Notre dernière émission de la saison 2019 / 2020 s'arrête au nombre de 870 !

870 dimanches en votre compagnie .... Alors on vous offre un beau et grand voyage autour des Pays Celtes .

Débutons avec LIARIEGU 100 % DIRECTO , d'ASTURIES : HABEMUS INTRO . Puis :

SPRAG SESSION : THE GWANWITCHA , de NOUVELLE ECOSSE .

JAMIE SMITH'S MABON : THE GORDANO RANTER , du PAYS DE GALLES .

XOSE MANUEL BUDINO : ORTEGAL , de la GALICE .

STAMP'N ' GO : WE'LL BE DAMNED , de CORNOUAILLES .

DAN AR BRAZ : ORGIES NOCTURNES , de BRETAGNE .

CLANNAD : NIL SE INA LA , d'IRLANDE .

FAYO : ATTENDRE EN VAIN , d'ACADIE .

RONAN LE BARS GROUP : AN DISTRO , de BRETAGNE .

MEC LIR : CHASE THE ACE , de l'ILE DE MAN .

Petit clin d'oeil à PASCAL JASKULA , programmateur de la salle de spectacle LA PASSERELLE à FLORANGE maintenant avec un groupe qu'il a déjà reçu : MES SOULIERS SONT ROUGES , album ( 1995 ) TAPE LA GALOCHE avec un traditionnel : JOHN KALAK .

Et on se quitte avec un de nos groupes chouchou : LE BAGAD DE LANN BIHOUE : scottish !

On se retrouve très vite début septembre !

Bonne écoute et bonnes vacances :) Valérie et Yves