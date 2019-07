Destination Louange - 26 juillet 2019 à 18:30

Le jeudi à 18h30

" Chantez-Lui un cantique nouveau ! Faîtes retentir vos instruments et vos voix ! " (psaumes 33:3). Alors quand la musique se fait louange sur RCF Aube/Haute-Marne, c'est l'essentiel de la chanson chrétienne qui vous attend. Du rock au gospel, en passant par la pop et bien d'autres, 25 minutes pour découvrir le monde de la louange francophone et anglophone.