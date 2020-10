Destins de cirque à voir dans le Doubs et l'actualité de la musique

Destins de cirque à la Saline Royale d'Arc-et-Senans (Doubs)

cette exposition présente les destins des femmes et hommes du cirque entre ombres et lumières au travers des collections exceptionnelles du Docteur Alain Frère et du Mucem de Marseille. Costumes, affiches, instruments de musique, gravures originales, films… évoquent l’art du cirque du XVIIIe siècle à nos jours comme la scène où viennent se cristalliser les émotions des spectateurs en quête d’exceptionnel, de fantastique, d’extraordinaire. Il est l’arène des belluaires, l’hippodrome des voltigeurs, le manège des écuyers, l’amphithéâtre pour pantomimes équestres, cavalcades et chevauchées, la corde de madame Saqui, le fil de Con Coleano, ou bien la piste des clowns Grock ou des Fratellini. Les fabuleux dessins aquarellés des soeurs Vesque, les planches uniques du grand costumier Gérard Vicaire et la peinture de Zingaro par Charles Belle éclairent ces destins de cirque.

Renseignements: https://www.salineroyale.com/destins-cirque/



L'actualité musicale avec Clément Bluteau de l'Ecole Pierre

La nouveauté du jour

-​Zoe Wees: Control

Voix singulière et puissante, Zoe Wees impose son univers dès les premières notes. Son premier single, "Control", aborde un sujet fort et une expérience assez sombre : pourtant, à travers ses paroles et sa musique, Zoe Wees transmet son émotion avec intensité et transforme son combat contre l'épilepsie en une chanson magnifique.

L'actualité de la musique chrétienne

-Nouvelle Vie Worship: Apologie

APOLOGIE est le tout premier single de NV Worship issu de l'Église Nouvelle Vie. NV Worship ce sont des gens authentiques, vrais, accessibles et passionnés pour la cause de Christ. Ce tout nouveau single représente le cœur de qui nous sommes, l'essence de tout ce que nous voulons communiquer, Jésus.

-Résistance: Au calvaire