Deux albums pour le prix d'un, pour finir la saison !

En ce mardi 29 juin, l’honneur m’échoit de clôturer cette saison de chroniques de « L’album de la semaine ». Et à cette occasion, cher-e mélomane, pour te féliciter de ta fidélité, et aussi pour te récompenser de ton imperturbable sagesse durant ces périodes harassantes de confinement, j’ai choisi de te présenter, non pas un, mais deux « albums de la semaine » ! Oui, tu m’as bien entendu, deux albums pour le prix d’un, sans qu’il t’en coûte ni une minute, ni un peso de plus !

Du côté nord de la frontière Mexique-Etats-Unis, je te présente Cuco : de son vrai nom Omar Banos, ce californien d’origine mexicaine fait sensation depuis 2017 avec sa pop planante teintée d’influences trap et bossa-nova. Après deux mini-albums, son premier long format sorti en juillet 2019 et intitulé en espagnol (bien que chanté en anglais) « Para mi » a engendré un véritable raz-de-marée avec – tiens-toi bien – pas moins de 300 millions de streams cumulés sur les différentes plateformes !

Du côté sud de la frontière, en provenance de la ville de Mexico, voici venir Girl Ultra : Mariana de Miguel, pour l’état civil, a connu pour ainsi dire une trajectoire parallèle à son ami californien, avec deux mini-albums remarqués précédent son somptueux long-format sorti en nov. 2019 intitulé « Nuevos Aires » – le jeu de mot avec la capitale argentine ne t’aura pas échappé. Bijou Nu-Soul/RNB, teinté d’influences pop des années ’80, l’album étonne particulièrement par ses progressions harmoniques audacieuses, sa distillation savante de respirations et silences, sa production sobre mais minutieuse, et sans doute par-dessus tout le véritable génie mélodique de la chanteuse, à même de se renouveler à chaque couplet !

Et c’est précisément sur cet opus que Girl Ultra et Cuco vont unir leur destinée le temps du duo DameLove, titre bilingue pour un jeu de mot entre l’espagnol « damelo » (donne le-moi) et l’hybride (ou spanglish) « DameLove » (donne-moi de l’amour). Cette ballade sensuelle et mélancolique se déploie sur une boucle de quatre accords de guitare à l’intrigante dissonance, d’où s’entrelacent les mélodies des deux protagonistes qui évoquent, non sans humour, l’ambigüité de leur rapprochement, jusqu’aux abords – mais pas au-delà – du moment fatidique… Le clip, lui, les met en scène dans un mini road-movie à bord d’une vieille décapotable, errant sans but à travers des décors à la Breaking Bad, dont on ne sait trop de quel côté de la frontière ils se situent : seule compte la beauté du geste…

Quelle que soit la route que tu emprunteras cet été, cher-e mélomane, je te souhaite de merveilleuses vacances, et te dis à très bientôt dans les médiathèques du Mans, ainsi que sur les ondes de RCF-Sarthe !