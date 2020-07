Deux Festivals , ce n'est pas rien !

Deux festivals de musique de chambre vont dérouler leur programmation à partir du 31 juillet.

En premier lieu "Vallée du Rhône en musique", parrainé par Frédéric Lodéon se propose pour sa première édition de créer une synergie entre les amateurs de bons vins de la Vallée du Rhône en particulier et les mélomanes dans le but de faire partager les valeurs communes qui animent les arts du vin et de la musique.

Grégoire Girard, directeur artistique se réjouit de provoquer ces rencontres dans divers lieux viticoles et patrimoniaux du Vaucluse et de la Drôme.



Second rendez-vous musical, avec l'incontournable Festival International de Musique de Chambre à Salon de Provence conçu par ses trois co-fondateurs, Eric Le Sage, Emmanuel Pahud et Paul Meyer.

Ils ont tenu à présenter leur 28ème édition dans les conditions sanitaires strictes que l'on connaît.

Comme toujours, profusion d'artistes solistes internationaux, amis et complices dans la vie, au service d'une programmation d'oeuvres et de compositeurs de haute qualité, le tout constitue le réservoir inépuisable du répertoire de la musique de chambre.