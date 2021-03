Deux voix françaises

Une mezzo-soprano, Eva Zaïcik, un baryton, Ludovic Tezier, démontrent sur disque, chacun dans leur répertoire, ce que peut être l'étendue de leur richesse vocale.

"Royal Handel", le Cd dans lequel, Eva Zaïcik se fait l'interprète en compagnie du Consort de Justin Taylor, du transfert, au début du 18ème siècle, de l'Italie vers Londres de l'héritage musical que Handel avait côtoyé et identifié lors de son séjour en pays transalpin avant de devenir citoyen britannique et directeur de la Royal Academy of Music, paraît chez Alpha-classics.

Le récital Verdi de Ludovic Tezier, chez Sony Classical, sa première expérience au disque, révèle la passion qu'il voue depuis le début de son existence au Maître de Busseto.

L'enregistrement déroule douze rôles de baryton verdien, rôles dans lesquels le baryton marseillais se trouve actuellement sans rivaux sur la planète lyrique.