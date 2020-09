Dialogue avec l'évêque

Bilan de la rentrée scolaire dans le département, classé rouge covid-19

Etat des lieux sur les services de transports et d'hébergements des élèves autochtones.

Bon ou mauvais déroulement de cette rentrée

Les attendu et les inattendus

L'hébergement de jeunes autochtones venu étudier à Cayenne et se retrouvant sans logement.

Autres informations: Des cantines à Macouria qui ne sont pas prêtes à recevoir les élèves.

Pour répondre à toutes ces questions, notre invité sera Monseigneur Emmanuel Lafont.

