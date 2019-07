Diana, de Diana Ross

Place à une voix féminine aujourd’hui dans l’Album de la Semaine. Nous poursuivons notre rétrospective 60 ans de son Motown, avec les artistes qui ont marqué l’histoire du label américain. Diana Ross, fait incontestablement partie de celles qui ont fait l’histoire du studio de Detroit, y étant elle même née, pour que rien ne manque au tableau.



Chanteuse depuis son enfance, elle travaillera pour la MO’ comme choriste et signera pour un premier album en 1961, avec le trio féminin The Supremes, qui à mesure des années affirmera son style et enchaînera les succès. Diana Ross prendra peu à peu l’assurance nécessaire et le leadership naturel du groupe, avec de se lancer en solo, quelques années plus tard, en 1969.



12 album verront le jour, de 1970 à 1980, et Diana s’attaquera aussi au monde du cinéma, comme actrice, faisant valoir ses talents de chanteuse, notamment en 1972 dans « Lady sing the blues ». Une artiste complète, qui traversera les styles et les époques, marquant de son empreinte la période du disco, nous en auront un aperçu dans quelques instants. Elle quittera la Motown en 1980 pour MCA Capitol, et y reviendra 8 ans plus tard, lorsque son nouveau label rachètera la Motown.



Je vous passe les détails administratifs pour en rester à la musique et cet album que je vous invite à écouter ou ré-écouter pour l’été, l’album Diana, paru en 1980, son dernier de l’ère Motown indépendante, qui compte 2 énormes tubes : Upside Down et I’m Coming Out, que nous écoutons maintenant, sur RCF, avant de retrouver un dernier artiste 100 % Motown la semaine prochaine, dans l’Album de la Semaine !