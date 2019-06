DiapasonS - 13 juillet 2019 à 18:30

Marie-do fait partie de l’équipe DiapasonS depuis sa création. Passionnée de musique, en particulier baroque et traditionnelle, elle est conseillère artistique du festival Embar(o)quement Immédiat (Valenciennois) et pratique la vielle à roue dans l’association Cric-Crac Compagnie. Sa curiosité musicale lui fait aussi découvrir avec joie les horizons nouveaux que partagent ses invités de DiapasonS.

Virginie de Puybusque

Virginie de Puybusque fait partie de l'équipe DiapasonS depuis 6 ans. Chef de chœur de l'ensemble féminin Arsi Voce, qui a pour vocation d'interpréter essentiellement du répertoire sacré, elle étudie la direction d'orchestre et le violoncelle. Sa curiosité et sa passion pour la musique, et ceux qui la font entendre, viennent alimenter l'élaboration de ce rendez-vous hebdomadaire musical.