DiapasonS - 15 mars 2021 à 11:00 L'âme du violoncelle

L'émission se propose de retracer l'histoire de cet instrument riche, dont la tessiture étendue permet de devenir l'équivalent presque d'un orchestre, depuis ses origines italiennes jusqu'à aujourd'hui. L'occasion d'entendre quelques pages, parmi les plus célèbres, écrites pour l'instrument, soit que celui-ci joue seul, en duo, en formation de chambre ou dans des formations plus importantes. Pour tous les amoureux du chant et de la sonorité du violoncelle.