DiapasonS - 4 janvier 2021 à 11:00 : Japon : de l'autre côté du silence.

Auteure, éditrice, professeure de Lettres, Sandrine Bailly, récemment installée à Lille, a longtemps travaillé pour les éditions Gallimard. Elle vient de publier un second livre sur le Japon, dans lequel elle fait dialoguer le passé avec le présent, la poésie avec la peinture, pour tenter de saisir au plus près ce qu'il y a de plus insaisissable dans ce pays : son génie propre, son âme. Nobuko Takahashi, cantatrice depuis longtemps installée à Lille, est originaire de Tokyo, où son père était flûtiste dans l'un des plus prestigieux orchestres du pays nippon. Rentrée il y a peu du Japon, Nobuko Takahashi nous parle de son père disparu, de leur rapport à la musique et de ce qu'elle aime dans ce pays qu'elle retrouve régulièrement. Dialogue à deux voix autour d'un amour partagé pour un pays qui a longtemps alimenté nos rêves d'ailleurs.